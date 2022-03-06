Итоги двух раундов переговоров Москвы и Киева

Беларусь - мирная площадка для переговоров. Такое реноме наших земель сложилось за многие десятилетия, если не века. Брестский мир, соглашения в Вискулях о создании СНГ и, наконец, Минск-2 - документ, который долгое время был единственным решением проблемы Донбасса. Вот только соблюдали его не все. Теперь он не актуален и нужен новый. Два раунда переговоров Москвы и Киева - сначала на Припяти, затем в Беловежской пуще. О чем говорят, в каком тоне говорят - неизвестно, все строго за закрытыми дверями.

Но то, что встречи проходят, и то, что делегации пожимают руки друг другу - это уже достижение, несмотря на отсутствие подробностей и довольно скупые комментарии после. И все же кое-что просачивается в медиапространство. Наш политический обозреватель Алексей Волков расскажет, как прошли белорусские встречи украинской и российской сторон.

28-е число - последний день не високосного февраля на Припяти получился далеко не поэтичным, скорее тревожным. Два братских народа, а вернее их делегации из России и Украины, пытались все же нащупать то самое "прощай, оружие", спустя четыре дня конфликта… Не получилось, но стороны согласились хотя бы выслушать друг друга. Украинская делегация улетела на американских вертолетах на польскую территорию.



Четкий итог раунда переговоров номер 1 - встретиться еще раз



Между тем интернет-войска делали все, чтобы раунд два не состоялся. Постили пространные видео, что, мол, это же Беларусь вводит войска в Украину - вброс до того нелепый, что даже в Пентагоне отреагировали.

У нас нет таких данных, что власти Беларуси планируют отправлять подразделения своей армии, чтобы помогать российским войскам.

Беларусь же всегда призывала и призывает к миру - это в геноме нации. Брестский мир, те же Минские соглашения, и нынешние встречи - все ради мирного урегулирования. Ведь пока братские народы бьются друг с другом, изначальные зачинщики только от этого выигрывают - посыл Президента на Совбезе.

Из-за давления внутреннего вторые переговоры Киева и Москвы не только сменили прописку (теперь это Беловежская пуща), но и подход.





Украина летела в пущу на черных ястребах с тремя предложениями по пробуждению голубя мира: прекращение огня, перемирие и гуманитарные коридоры.

Секунда, определяющая тон - стороны заходят и жмут друг другу руки. Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия даже вежливо улыбнется. "Видимо договорился о доме под Ростовом", - мстительно напишут проукраинские СМИ.

Факт Из трех пунктов - решение только по гуманитарным коридорам.

Правда, для журналистов неожиданно берет слово депутат Госдумы Леонид Слуцкий - он тоже был переговорщиком. Вопросов больше чем ответов. Если гуманитарные коридоры, то зачем ратификация на высшем уровне при подключении парламента? Молва украинская донесет через "Телеграм" требования российские на уровне императива: либо да, либо нет, без увиливаний: нейтральный статус Украины - это никакого НАТО, признание Крыма и ЛДНР, а также демилитаризация страны - мол, южных соседей давно превратили в место продажи оружия со всего Альянса.



Ситуация патовая - Вашингтон спит - Россия идет… к Киеву и своим целям

В первые пять дней российские силы, честно говоря, были слишком деликатными. Сейчас они исправились, так что, я считаю, в течение десяти дней все будет закончено. Но вопрос в том, что Зеленский будет делать? Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он это принял - они остались бы у границ.

И хотя стороны наметили третий раунд переговоров - как он состоится, когда, и состоится ли вообще - вопрос на сотни человеческих жизней. Владимир Зеленский осторожничает из-за радикалов. Вчера они сорвали эвакуацию мирных жителей из Мариуполя - нацбат "Азов" использовал мирное население как прикрытие от артиллерии. А в Киеве убили члена делегации на первых переговорах, Дениса Киреева обвинили в госизмене и сдаче суверенитета. Такие ситуации - яркий красный свет от радикалов Зеленскому - договариваться нельзя. Отсюда и постоянные переносы переговоров.

И вправду, обуздать Айдар, Азов и остальных, кто сначала смотрит на ОУН (организация украинских националистов), а только затем на ООН, почти невозможно - они сами себе хозяева.



Может, Вашингтон поможет Киеву?



Другого от НАТО никто и не ожидал. Киев просит ввести бесполетную зону над Украиной - "извините, мы не можем". Киев просит помочь войсками - "извините, нет возможности". Даже Байден в своей речи путает украинцев и иранцев. Оговорка? Возможно. А возможно, что просто все равно.