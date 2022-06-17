Итоги киевского рандеву "европейского квартета" не впечатлили ни граждан ЕС, ни собственно власти Украины. Несмотря на громкие заявления для прессы, о том, что Италия, Германия и Франция готовы предоставить Украине статус кандидата в ЕС, в объединении видеть страну с открытым конфликтом на своей территории хотят далеко не все. Поэтому за закрытыми дверями Шольц, Макрон и Драги убеждали Зеленского договариваться с Россией. Такие предположения высказывает ряд европейских СМИ. Киев, к слову, на такие решения без одобрения заокеанских хозяев не решается. Поэтому и перспектива членства Украины в ЕС до сих пор остается под вопросом. Сегодня Еврокомиссия должна представить свои выводы по этой теме.