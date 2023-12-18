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Итоги парламентских выборов в Сербии: Вучич уверен, что его партия получит абсолютное большинство

В Сербии подводят итоги парламентских выборов. Согласно последней информации избиркома, по результатам обработки половины бюллетеней, коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента получает практически 50 %.

Президент Сербии Александр Вучич уже выразил уверенность, что его партия получит абсолютное большинство в парламенте - порядка 130 мандатов из 250. Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов.

В соответствии с законодательством, окончательные результаты выборов избирком должен сообщить в течение 96 часов после закрытия избирательных участков. После этого начинается 30-дневный срок для созыва нового состава парламента с четырехлетним мандатом.

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