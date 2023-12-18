Итоги парламентских выборов в Сербии: Вучич уверен, что его партия получит абсолютное большинство

Президент Сербии Александр Вучич уже выразил уверенность, что его партия получит абсолютное большинство в парламенте - порядка 130 мандатов из 250. Он также сообщил, что ожидает продолжения пути Белграда в ЕС и нелегких переговоров по проблеме Косово и Метохии после выборов.