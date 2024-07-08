3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Итоги парламентских выборов во Франции празднуют погромами, поджогами и стычками с полицией
Итоги досрочных парламентских выборов во Франции. Le Monde публикует цифры. Так, левый "Новый народный фронт" одержал победу - 182 места. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона - 168. У правых во главе с "Национальным объединением" Ле Пен - 143 места. По итогам второго тура ни одна из сил не смогла набрать абсолютное большинство, необходимое для формирования правительства.
При этом "Новый народный фронт" не намерен вступать в коалицию с блоком Макрона. Более того, лидер левых Меланшон уже гонит президента Франции из власти: "Глава государства должен уйти и признать это поражение. Премьер-министр должен уйти. Макрон должен призвать "Новый народный фронт" к управлению страной. Партия к этому готова и будет применять свою программу, всю свою программу, ничего, кроме своей программы".
Ожесточенные столкновения на улицах Франции
После выборов на улицах Франции массовые беспорядки. Демонстрации жестко подавлены правоохранителями. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Не обошлось без задержаний по всем канонам "демократии".
В Париже вандалы осквернили памятник Республики, олицетворяющий Францию в знак протеста против результатов выборов. А все, что осталось после протестующих, - горы мусора, сгоревшие велосипеды и выбитые стекла автобусных остановок.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов