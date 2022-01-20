Итоги первого года президентства Джо Байдена: сомнительные успехи

Байден отмечает первый год пребывания у власти, и лучшей иллюстрацией политических успехов президента США могут быть кадры с танками "Абрамс" у белорусской границы. Если задаться целью перечислить все, выйдет длинный список такого рода сомнительных успехов в укреплении мира на планете. Вот лишь факты из новостной хроники последних дней: прибалтам позволено поставлять американское оружие в Украину; Соединенные Штаты увеличили финансовый объем неотложной помощи Киеву оружием до 300 миллионов долларов; Вашингтон хотя и заявил, что Украина будет в НАТО не скоро, но при этом вновь пообещал России "экономический апокалипсис".