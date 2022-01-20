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Итоги первого года президентства Джо Байдена: сомнительные успехи

Байден отмечает первый год пребывания у власти, и лучшей иллюстрацией политических успехов президента США могут быть кадры с танками "Абрамс" у белорусской границы. Если задаться целью перечислить все, выйдет длинный список такого рода сомнительных успехов в укреплении мира на планете. Вот лишь факты из новостной хроники последних дней: прибалтам позволено поставлять американское оружие в Украину; Соединенные Штаты увеличили финансовый объем неотложной помощи Киеву оружием до 300 миллионов долларов; Вашингтон хотя и заявил, что Украина будет в НАТО не скоро, но при этом вновь пообещал России "экономический апокалипсис".

Ситуация в Европе накаляется

Уместно вспомнить еще и поведение союзников США, ведь ни одно военно-стратегическое решение не принимается в одиночку. Великобритания в течение трех дней переместила в Украину огромное количество военных грузов. Среди них, в частности, противотанковые системы и заряды к ним. Шведы объявили частичную мобилизацию своей армии и перебросили несколько тысяч солдат на остров Готланд. Никогда в последние полвека Европа не была так близка к началу новой войны. Это, пожалуй, и есть главный итог первого года президентства Джо Байдена.

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