Итоги предварительного расследования гибели пациентов в Украине

Комиссия департамента здравоохранения пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медпомощь пациентам в момент отключения электропитания. В то время как администрация больницы не сделала ничего, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию. Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, почему в больнице во время отключения электричества не задействовали имеющиеся два генератора. В результате пациенты перестали получать кислород и скончались. Трагедию прокомментировал на своей странице в "Фейсбуке" министр здравоохранения Украины Максим Степанов.