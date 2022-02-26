Итоги третьего дня операции российских войск на территории Украины

Подходит к концу третий день операции российских войск на территории Украины. Переговоры отменяются. И как бы иронично не звучало, именно Зеленский отказался. О том, что сегодня происходило в Украине.



Рассказывает Олег Романов. Днем появились сообщения, которые ставят крест на надеждах на скорое прекращение боевых действий. Вчера было объявлено, что между Киевом и Москвой должны начаться переговоры. Однако выяснилось, что украинская сторона от них категорически отказалась. По словам пресс-секретаря российского президента, представители Зеленского не вышли на контакт.



Позднее появились разъяснения из Киева: украинская сторона посчитала неприемлемыми требования денацификации и демилитаризации, которые выдвигала Москва.





Результаты "Каждому по автомату"

Киев продолжал готовиться к штурму: там роздано гражданам около 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и несколько миллионов патронов. В городе регулярно случаются эксцессы, в ходе которых гибнут случайные люди. Минувшей ночью были разграблены многие магазины, ранено 35 человек. Известно как минимум о двух эпизодах так называемого дружественного огня: солдатами территориальной обороны был расстрелян автомобиль, в котором находилась семья из пяти человек - трое, включая несовершеннолетнюю девочку, погибли, двое детей ранено. Так же "территориалами" был изрешечен автоматными очередями грузовик ВСУ - сегодня был официально признан факт, что произошла трагическая ошибка.





Ситуация в Украине

В Киеве остановлены поезда метро, а подземка превращена в убежище. Магазины города стремительно пустеют: продукты повседневного спроса исчезли практически всюду, на полках остался лишь дорогой алкоголь и деликатесы, которые гражданам не по карману. В столице, как и по всей стране, выстраиваются очереди за хлебом. Обстрелам подвергаются военные объекты, расположенные в самом Киеве и его окрестностях: известно, что украинская армия пытается вернуть под свой контроль военный аэродром в Гостомеле, который второй день находится в руках российской армии. Утром случился инцидент с попаданием ракеты в дом на улице Лобановского: по счастью, здесь никто не погиб, хотя пострадали шестеро.

Насколько можно судить, имел место неудачный выстрел из пусковой установки С-300 украинской ПВО - по крайней мере, такое заключение вынесла организация "Биллингкэт", связанная с британской разведкой. О месте пребывания президента Зеленского высказываются самые разные предположения: украинская сторона заявляет, что он в Киеве, и в подтверждение публикует его обращение к согражданам.

Глава Госдумы Володин, однако, сообщает, что Зеленский эвакуировался во Львов, а видеообращения записал заранее - этим будто бы и объясняется ужесточение переговорной позиции украинских властей.





Спецоперация в Украине продолжается

Киев тем временем насколько можно судить, взят в окружение. Наступление российской армии ведется также еще с нескольких направлений - с северо-востока, со стороны Сум, который наступающие обошли, взяв под частичный контроль; со стороны Донецка и Луганска, где идут ожесточенные бои с частями ВСУ и националистами из добровольческих батальонов; на юге российские контингенты берут под контроль окрестности Херсона, Николаева, Мариуполя, Одессы. Боевые действия в городах не ведутся, хотя добробаты размещают военную технику в жилых кварталах Мариуполя и того же Николаева.

Раздача оружия всем желающим в условиях военного психоза чревата самыми трагическими последствиями: в Херсоне, например, своих от чужих пытаются отличать, заставляя произносить слово "паланыця" - получается не у всех.

В диверсанты записывают на основании малейшего подозрения - прохожему достаточно не вовремя достать телефон, не туда глянуть или просто себя подозрительно, с точки зрения вооруженных территориалов, вести. Мирные граждане в панике - не только канонада, но и неизвестные вооруженные люди, открывающие огонь без предупреждения, сведут с ума любого. Сотрудники СБУ задержали своего коллегу, которого посчитали диверсантом.

Появляются ложные сведения об участии в украинских военных действиях белорусских солдат - в частности, срочников 120-й бригады. Родственница одного из наших военных даже вступила в переписку с авторами фейка, требуя опровержения.

Тем временем санкционная война против России ведется все более ожесточенно. Для российских самолетов закрыли свое небо практически все страны Восточной Европы, последними стали Литва и Румыния. России отказали в участии в "Евровидении", в ряде шахматных и футбольных турниров. Свое согласие на отключение Российской Федерации от системы международных расчетов SWIFT дали все государства ЕС - решение на этот счет предполагается обсудить в начале будущей недели.





Реакция на ситуацию в Украине

Распространяется и дезинформация: президент Зеленский заявил, что Турция закрыла для российских кораблей проливы, однако из Анкары вскоре последовало опровержение. Соединенные Штаты и НАТО продолжают переброску воинских частей на восток - впрочем, воевать за Украину они не намерены.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

В том, что нынешние власти сохранят контроль над Украиной, у Соединенных Штатов уверенности нет. Например, с сайта американского посольства сегодня исчезла информация о биолабораториях, которые расположены на территории Украины.