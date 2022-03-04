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Итоги второго раунда переговоров Москвы и Киева - достигнуто понимание только в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров
Накануне все же состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Итоги очень сдержанные. Есть понимание только в вопросе совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Напомним, переговоры состоялись в Брестской области.
При этом Москва и Киев обсуждали сразу несколько аспектов: перемирие, прекращение огня и открытие гуманитарных коридоров. Для российской стороны принципиальные вопросы - это нейтральный статус Украины, демилитаризация и денацификация. Киев на подобные условия не согласен. В ближайшее время состоится новый раунд переговоров.
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