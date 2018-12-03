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Иудеи по всему миру празднуют Хануку

В Германии торжественное зажжение первой свечи прошло в центре Берлина у Бранденбургских ворот на самом крупном в Европе ханукальном светильнике. Праздник традиционно продлится 8 дней. Кстати, в этом году Ханука у иудеев и предрождественский адвент у католиков начинаются почти одновременно.

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