Иудеи по всему миру празднуют Хануку

В Германии торжественное зажжение первой свечи прошло в центре Берлина у Бранденбургских ворот на самом крупном в Европе ханукальном светильнике. Праздник традиционно продлится 8 дней. Кстати, в этом году Ханука у иудеев и предрождественский адвент у католиков начинаются почти одновременно.