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Иудеи всего мира сегодня начнут отмечать главный и древнейший праздник - Песах

Он наступает на закате солнца и продлится ближайшие семь дней, а вне Израиля - до 27 апреля. Праздник отмечают в память об исходе евреев из Египта, освобождении от рабства и становлении как народа. Помимо требований к кошерной пище, запрещены все виды работ.

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