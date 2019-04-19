Иудеи всего мира сегодня начнут отмечать главный и древнейший праздник - Песах

Он наступает на закате солнца и продлится ближайшие семь дней, а вне Израиля - до 27 апреля. Праздник отмечают в память об исходе евреев из Египта, освобождении от рабства и становлении как народа. Помимо требований к кошерной пище, запрещены все виды работ.