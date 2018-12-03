Иудеи всей планеты начали отмечать Хануку

В этом году праздник чуда и победы добра над злом начался вечером 2 декабря и продолжится до 10 включительно. Ханука считается одним из самых веселых праздников в иудаизме. Последователи этой религии вспоминают, как рады были иудеи вернуться к соблюдению своих традиций.

В эти дни принято зажигать свечи: одна из еврейских мудростей гласит, что немного света достаточно для того, чтобы рассеять большую тьму. К слову, в этом году Ханука у иудеев и Адвент у католиков начинаются почти одновременно.