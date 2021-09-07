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Иудеи встречают Новый год
Сегодня у иудеев Новый год! Рош ха-Шана наступает в новолуние 7-го месяца. В этом году его отмечают с вечера 6 сентября до вечера 8-го. Считается, что именно в эти дни Бог определяет судьбу человека на весь следующий год, поэтому следует отбросить горькие воспоминания и избавиться от дурных мыслей.
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