Иудеи встречают Новый год

Сегодня у иудеев Новый год! Рош ха-Шана наступает в новолуние 7-го месяца. В этом году его отмечают с вечера 6 сентября до вечера 8-го. Считается, что именно в эти дни Бог определяет судьбу человека на весь следующий год, поэтому следует отбросить горькие воспоминания и избавиться от дурных мыслей.