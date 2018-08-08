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Иван Дуке официально стал президентом Колумбии

Церемония инаугурации прошла в Боготе на центральной площади страны. После исполнения государственного гимна Дуке принес присягу президента Колумбии. После надел ленту. По итогам состоявшегося 17 июня 2-го тура выборов кандидат от правых сил 42-летний Дуке набрал почти 54 процента голосов избирателей. Ранее бывший лидер Колумбии Хуан Мануэль Сантос призвал своего преемника Ивана Дуке и избранный этой весной конгресс беречь и защищать мир, который установился в стране.

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