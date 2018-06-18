Кандидат от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии. Он набрал почти 54 % голосов. Его соперника - экс-мэра Боготы Густаво Петро - поддержали 42 % избирателей. Явка составила чуть более половины населения. Дуке - самый молодой из кандидатов в президенты Колумбии, ему 41 год. Он был сенатором и автором законопроектов по продлению декретного отпуска, а также других популярных инициатив.