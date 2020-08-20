Необычное видео с Международной космической станции. Русский космонавт Иван Вагнер поделился кадрами южного сияния, снятых с орбиты Земли. Помимо изумрудного свечения на снимках можно увидеть несколько неопознанных летающих объектов, парящих на одинаковом расстоянии. Материалы отправлены в Роскосмос и Институт космических исследований РАН. К слову, в Twitter уже успели пошутить на эту тему. Пользователи соцсети назвали светящиеся объекты новой партией спутников Starlink Илона Маска, которые недавно были доставлены на орбиту.