Июнь 2026 года фермеры Европы будут вспоминать с содроганием: жара уничтожила 9 млн т зерна

Жара в Европе уничтожила урожай зерновых на миллиарды евро. Почему хваленая климатическая и экономическая стратегия ЕС оказалась бессильна перед лицом природы и к чему готовиться потребителям?

Лето 2026 года стало для Европы не сезоном сбора плодов, а сезоном потерь. Июнь, вошедший в историю как самый жаркий за все время наблюдений, ударил по сельскому хозяйству с силой, которую фермеры еще долго будут вспоминать с содроганием. Столбики термометров в Западной Европе взлетели выше 43 градусов, и под этим безжалостным солнцем выгорели миллионы гектаров посевов.

Клэр Нуллис, пресс-секретарь Всемирной метеорологической организации:

"Мы публикуем новый глобальный сезонный климатический обзор, подтверждающий быстрое развитие явления Эль-Ниньо. По нашим прогнозам, в период с июля по сентябрь 2026 года оно перерастет в мощную фазу и продолжит усиливаться на протяжении всей осени в Северном полушарии".

Франция - житница Европы - приняла на себя основной удар

Почти половина всех потерь приходится на ее долю: более 4 млн т, оцененные в 890 млн евро. Главная жертва аномальной жары - кукуруза. Национальная федерация профсоюзов фермеров Франции бьет тревогу: производство молока в стране может упасть на 30 %. В такую жару коровы меньше едят и становятся вялыми, а следовательно, дают меньше молока. Риск пересыхания почв в Западной Европе подскочил в 5 раз, и это уже не прогноз, а диагноз.

"Высокая температура может сварить зерно. Температура делает его сухим, слишком сухим. И это зерно будет весить меньше, чем должно, поэтому урожайность будет ниже, а качество зерна хуже. Количество муки из этой пшеницы будет меньше, даже цена на эту озимую пшеницу может быть ниже, потому что она не будет соответствовать требованиям мельницы", - пояснил фермер из Польши.

Среди жертв агроклиматического шторма также Испания и Германия. Каждая из стран недосчитается примерно 1,5 млн т зерна. За сухими отчетами стоят фермеры, которые вложили в посевы свой труд и сбережения. В Испании ситуация осложняется тем, что из-за засухи выгорело более 15 тыс. га земли, которая веками кормила людей.

"Постоянные препятствия для выпаса скота, препятствия для сбора ананасов, для сбора дров, даже тех, что лежат на земле. Мы не можем очистить наши леса? Они хотят, чтобы они сгорели? Что происходит сейчас? Этого ли они хотят, чтобы все уничтожили? Они хотят, чтобы Испания превратилась в пустыню?" - не скрывает возмущения садовник из Испании Давид Гонсалес.

В Польше на ряд регионов обрушились сильные бури, град и порывистый ветер. На некоторых сельскохозяйственных угодьях потери достигли 80 %. А резкий переход от жары к ливням ударил по картофелю: клубни не смогли нормально сформироваться, и это грозит дефицитом еще одной важной культуры.

Агнешка Прасек, пресс-секретарь Института метеорологии и водного хозяйства (Польша):

"Высокие температуры очень вредны для сельского хозяйства, особенно для роста сельскохозяйственных культур. Большинство культур в Польше приспособлены к более прохладному климату. При постоянно высоких температурах необходимо увеличить объемы орошения. В то же время даже осадки от гроз часто неэффективно пополняют грунтовые воды, поскольку сухая почва не может быстро впитывать большое количество дождевой воды".

Даже логистика не выдерживает напряжения. В Молдове накануне активного сельскохозяйственного сезона на десятках АЗС стало не хватать горючего. Получается, что даже если бы урожай каким-то чудом удалось спасти, его было бы нечем вывезти и нечем обработать поля для следующего сезона.

Европейский фермер сегодня остался один на один с выжженным полем, пустым баком и астрономическими долгами. Климатический маятник слегка качнулся, наглядно показав: продовольственная безопасность - это не абстрактные директивы из Брюсселя, а реальный, тяжелый труд, который в Европе, кажется, разучились защищать.