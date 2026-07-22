Июньская жара обрушила прогнозы урожая зерна в ЕС

Будущий каравай ЕС буквально тает от высоких температур. Из-за аномальной жары в июне прогнозы производства зерна в ЕС и Великобритании были снижены почти на 9 млн т, пишет Financial Times.

По его данным, убытки от потери урожая составили более чем 2 млрд евро - это 5 % от прежних ожиданий. Почти половина общего ущерба пришлась на Францию - прогноз по стране был сокращен на 4 млн т (это примерно 891 млн евро). Также от экстремального июня пострадали посевы пшеницы в Германии, Австрии, Польше и Венгрии.

Фото: magnific.com