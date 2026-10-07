Из Беловежской пущи в Башкортостан доставят 9 зубров в 2027 году

Из Беларуси в Башкортостан в 2027 году привезут еще 9 зубров. Экологический проект по восстановлению популяции реализуют в регионе уже три года.

За это время в природном парке "Мурадымовское ущелье" поселились 24 белорусских зубра из Беловежской пущи. Они успешно адаптировались и дали потомство. Сейчас общее стадо насчитывает 33 особи, включая зубрят, которые родились уже на этой земле.

Местный климат, обилие кормов и внимание специалистов пошли стаду на пользу. Башкирия - единственный регион России, где зубры живут в естественной среде и чувствуют себя как дома.

"Рацион у нас очень хороший для зубров. Вводится рацион, комбикорм у нас есть, картошка, морковка и свекла. Утром и вечером кормят их. Обычно питаются травой, желуди есть и кора зимой. Башкирский ковыль у нас очень хороший, понравился им. Очень они хорошо прижились у нас в этой местности", - отметил старший инспектор природного парка "Мурадымовское ущелье" Юрий Нефедьев (Россия).

Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия):

"Целью этого проекта является самовоспроизводимое стадо зубров в Башкортостане, чтобы у нас один из видов нашей фауны были зубры - красивое, величественное животное для повышения биологического разнообразия. У нас впереди по гранту закупка еще 9 зубров в Беларуси. Проект наши надежды оправдал. Этот проект уже стал туристическим, люди уже сюда приезжают посмотреть на зубра".

На Южном Урале зубры появились более 10 тыс. лет назад, но в начале XX века были полностью истреблены человеком. Теперь Башкортостан возвращает долг природе в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие". К 2030 году в планах увеличить поголовье до 50 особей.