Число участников чешской программы поставок снарядов для ВСУ резко сократилось. С декабря 2025 года количество стран-доноров уменьшилось вдвое.



По словам президента страны, теперь в инициативе участвуют 9 стран вместо прежних 18. Чешская администрация официально отказалась разглашать список покинувших проект стран.



Вместо этого правительство Чехии приняло решение перенаправить ограниченные бюджетные средства на другие цели. Теперь государственные деньги пойдут на прямую социальную поддержку собственных граждан.