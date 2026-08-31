Из Сеуты депортировали около 100 преступников

В испанской Сеуте продолжают расхлебывать последствия массового прорыва границы нелегалами в конце июля. 100 мигрантов уже депортированы за совершение уголовных преступлений.

Как заявил премьер страны Санчес, причины прорыва расследуются, а городу выделят дополнительные 168 млн евро для поддержки экономики. Сеута заметно пострадала от наплыва незваных гостей. Парки, пляжи и часть школы оказались заняты нелегалами, участились грабежи и мародерство, ухудшилась эпидситуация.

В прессе отмечают, что у властей страны до сих пор нет точных данных о количестве мигрантов в Сеуте. Тем временем лодки с нелегалами продолжают штурмовать испанские берега. Одна из них высадилась прямо на пляж в городе Мурсия.