Из-за аномальной жары в Австрии пострадало сельское хозяйство

Аномальная жара и продолжительная засуха нанесли сокрушительный удар по сельскому хозяйству Австрии. По данным СМИ, общий сбор зерна в 2026 году составит около 4,5 млн т, что на 18 % меньше, чем в 2025-м.

В восточных регионах ситуация близка к катастрофической - там потери достигают 80 %. Особенно сильно жара ударила по пшенице твердых сортов, урожай которой сократился до 26 %. Эксперты предупредили, что продовольственная безопасность страны находится под угрозой, а потребителям стоит готовиться к неизбежному росту цен на хлеб, мясо и другие продукты.

Ухудшается климатическая ситуация и в Италии - более 60 % территории затронуто засухой. Общий экономический урон для аграриев может превысить 1,5 млрд евро. Серьезно пострадали пастбища, посевы кукурузы, сои, овощей, а также оливковые рощи и виноградники. Производство молочной продукции сократилось на 20 %, а пчеловодческие хозяйства Сардинии заявили о потерях в сборе меда на 70 %.

Фото: magnific.com