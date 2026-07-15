Из-за аномальной жары во Франции рекордно выросло потребление электричества

Европа плавится от аномального зноя, а ее энергосистема работает на пределе возможностей. Жара выше 44 градусов спровоцировала рекордные летние пики потребления.

Как сообщает Bloomberg, во Франции спрос подскочил до 52,5 ГВт. Это абсолютный максимум за последние 9 лет.

Из-за перегрева рек, охлаждающих реакторы, госкомпания EDF сократила атомную генерацию. Как итог - цены на электричество взлетели в 4 раза, превысив 80 евро за МВт·ч.

Критическая ситуация и у соседей. Германия показала самый высокий средний спрос за последние 4 года, а Швейцария побила 8-летний антирекорд потребления.