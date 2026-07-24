Из-за аварии на Ингурской ГЭС без света остались миллионы человек

Тотальный блэкаут случился в Грузии: отключение электричества затронуло также Абхазию и даже некоторые регионы Армении.

Как сообщается, причиной техногенной катастрофы стали проблемы на Ингурской ГЭС. Частично восстановить подачу электричества в Тбилиси удалось лишь под утро.

Большая часть Грузии по-прежнему остается без света. Блэкаут, похоже, рискует затянуться: подробности аварии пока неизвестны, но, судя по всему, инцидент этот не рядовой и запросто ликвидировать его последствия вряд ли удастся.