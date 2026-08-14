Из-за переоценки стоимости земли эстонцам грозит повышение земельного налога

Эстония готовится к масштабному пересмотру кадастровой стоимости земельных участков. Ожидается, что она в среднем вырастет на 25-30 %, а в отдельных районах до 40 %.

Документы Министерства экономики свидетельствуют, что основные параметры повышения уже определены, но власти тянут с публикацией этой информации. При этом местные чиновники признают, что действующая кадастровая стоимость во многих случаях уже не отражает реальную ситуацию на рынке недвижимости.