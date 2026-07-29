Немецкая экономика столкнулась с суровой реальностью: страну массово покидают компании из-за подорожания ресурсов.

Согласно данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, за последний год цены на электроэнергию достигли критического уровня для половины компаний, а расходы на отопление стали неподъемными для двух третей. Из-за этого треть из более чем 3 тыс. опрошенных предприятий была вынуждена полностью отложить свои инвестиции, а каждая пятая компания уже рассматривает возможность переноса производства за рубеж или сделала это.

Аналитики констатируют: стоимость энергии в Германии резко возросла из-за бездумного отказа от энергоносителей из России, последующего роста цен на нефть на фоне войны с Ираном и перехода ФРГ на возобновляемые источники.