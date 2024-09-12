Из-за разгула стихии во Флориде погибло несколько человек

Мощные торнадо и ливни обрушились на американский штат Флорида. Их принес тропический циклон "Милтон".



Порывы ветра в регионе достигают 150 км/ч. Из-за разгула стихии на восточном побережье штата погибло несколько человек.



Власти пока не назвали точное число жертв. Разрушены сотни домов, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Почти 3 млн жителей остались без света. Проливные дожди затопили улицы.



На видеокадрах очевидцев машины стоят в огромных пробках. А в соцсетях пользователи публикуют удивительные кадры - небо над Флоридой перед ураганом стало фиолетовым.