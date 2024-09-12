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Из-за разгула стихии во Флориде погибло несколько человек

Мощные торнадо и ливни обрушились на американский штат Флорида. Их принес тропический циклон "Милтон".

Порывы ветра в регионе достигают 150 км/ч. Из-за разгула стихии на восточном побережье штата погибло несколько человек.

Власти пока не назвали точное число жертв. Разрушены сотни домов, повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Почти 3 млн жителей остались без света. Проливные дожди затопили улицы.

На видеокадрах очевидцев машины стоят в огромных пробках. А в соцсетях пользователи публикуют удивительные кадры - небо над Флоридой перед ураганом стало фиолетовым.

Такое завораживающее зрелище возможно только при определенных условиях. Все дело в увеличении количества твердых частиц в воздухе из-за значительных концентраций паров во время шторма.

К слову, сейчас "Милтон" ослаб с максимальной 5-й категории до 1-й. Наиболее сильные дожди сейчас идут в Орландо. Город находится на северо-западе от центра урагана.

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