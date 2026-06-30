Из-за землетрясения в Венесуэле погибли более 1,7 тыс. человек, зафиксированы новые подземные толчки

Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 1,7 тыс. человек, еще более 5 тыс. получили травмы.

Помимо колоссальных человеческих жертв, Каракас оценивает материальный ущерб. Разрушены или повреждены почти 800 зданий. Поисковые работы продолжаются, спасатели не теряют надежды найти выживших.

В страну прибыли более 2,6 тыс. спасателей со всего мира с поисковыми собаками и техникой. Стихия пока не собирается успокаиваться, в Венесуэле зафиксирована новая серия подземных толчков.