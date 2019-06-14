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Из 10 претендентов на пост главы Консервативной партии Британии остались только семь
Игра на вылет. Из 10 претендентов на пост главы Консервативной партии Британии остались только семеро. Таковы результаты первого тура голосования внутрипарламентской фракции. По последним данным, фаворит гонки, как и ожидалось, Борис Джонсон. После него идет нынешний глава МИД Джереми Хант. Следующее голосование назначено на вторник. Имя нового лидера партии, а соответственно, и премьер-министра страны станет известно к концу июля.
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