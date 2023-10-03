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Из Австралии идут поставки военной техники в Украину

Канберра готовится передать Киеву антидроновые комплексы "Слингер". Производитель подписал с Киевом два контракта на поставку 110 систем, ими оснастят бронетранспортеры. Использовать будут для охоты на беспилотники, вертолеты, а также для поражения наземных целей. Первые 10 единиц Киев получит к концу 2023 года.

А вот американские "Абрамсы" продолжают поступать по известному маршруту - в литовской Клайпеде засняли выгрузку партии танков, которые будут перебрасывать в Украину. Первую партию - 10 единиц - доставили ранее, в сентябре. Всего США обещали Киеву 31 танк такой модели.

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