Из Австралии идут поставки военной техники в Украину

Канберра готовится передать Киеву антидроновые комплексы "Слингер". Производитель подписал с Киевом два контракта на поставку 110 систем, ими оснастят бронетранспортеры. Использовать будут для охоты на беспилотники, вертолеты, а также для поражения наземных целей. Первые 10 единиц Киев получит к концу 2023 года.