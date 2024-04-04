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Из Белгородской области из-за обстрелов вывезли более 9 тыс. детей

Из Белгородской области из-за обстрелов вывезли более 9 тыс. детей

Более 9 тыс. детей из Белгородской области размещены в разных регионах России из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

"Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более 9 тыс. маленьких жителей Белгородской области. За всеми контроль. Ваши все обращения, уважаемые родители, внимательно отрабатываем вместе с руководителями регионов. И все они находятся на особом контроле", - написал он.

По словам губернатора, накануне у него состоялся разговор с руководителями Татарстана, Северной Осетии, Омской области. Он отмечал, что достигнута договоренность о размещении детей в этих регионах.

Фото: pixabay.com

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