Из Белгородской области из-за обстрелов вывезут около 9 тыс. детей

Власти Белгородской области приняли решение вывезти в другие регионы РФ порядка 9 тыс. детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета "Единой России", сообщает ТАСС.

"Большое количество сел на сегодняшний день мы отселяем. Сейчас планируем вывоз порядка 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района. 22 [марта] - 1,2 тыс. детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу. Дальше Ставропольский край. Система выстроена", - сказал он.