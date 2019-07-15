Из Индии продолжают приходить кадры жутких наводнений

В зоне бедствия уже более двух с половиной миллионов человек. По последним данным, погибли 11 человек, десятки пропали без вести. Масштабы стихии ужасают: вода затопила 3 000 поселений, 87 000 сельхозугодий и разрушила десятки дорог и мостов. Эвакуация населения продолжается.