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Из кабульского аэропорта вновь началась эвакуация иностранцев
Из кабульского аэропорта вновь началась эвакуация иностранцев: из-за тотального хаоса она приостанавливалась на ночь. Стало известно, что вывозя своих военных, американцы забыли на одной из баз украинских братьев по оружию: теперь возвращение этих солдат в Киев придется организовывать специально. В аэропорту Кабула скопились тысячи афганцев, но шансов улететь у этих людей практически нет: для них был выделен лишь один борт, на который набилось 800 человек. Получил развитие вчерашний трагический инцидент: поначалу американские военные отрицали, что афганцы падали с фюзеляжа их транспортника.
Однако в шасси самолета нашли останки одного из погибших.
Тем временем талибы взяли под контроль всю столицу Афганистана. Сначала они объявили амнистию чиновникам прошлого режима, а затем и всеобщую амнистию. Вопреки первоначальным опасениям, талибы также разрешили женщинам работать телеведущими и врачами.
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