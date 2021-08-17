ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Из кабульского аэропорта вновь началась эвакуация иностранцев

Из кабульского аэропорта вновь началась эвакуация иностранцев: из-за тотального хаоса она приостанавливалась на ночь. Стало известно, что вывозя своих военных, американцы забыли на одной из баз украинских братьев по оружию: теперь возвращение этих солдат в Киев придется организовывать специально. В аэропорту Кабула скопились тысячи афганцев, но шансов улететь у этих людей практически нет: для них был выделен лишь один борт, на который набилось 800 человек. Получил развитие вчерашний трагический инцидент: поначалу американские военные отрицали, что афганцы падали с фюзеляжа их транспортника.

Однако в шасси самолета нашли останки одного из погибших.

Тем временем талибы взяли под контроль всю столицу Афганистана. Сначала они объявили амнистию чиновникам прошлого режима, а затем и всеобщую амнистию. Вопреки первоначальным опасениям, талибы также разрешили женщинам работать телеведущими и врачами.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все