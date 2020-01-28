Из Ухани эвакуируют иностранцев. Посольство Беларуси в Китае окажет содействие нашим гражданам

Специальный чартерный рейс из США уже приземлился в местном аэропорту. Лайнер заберет 230 пассажиров. Среди них американские дипломаты, их семьи и ограниченное число частных лиц. А уже завтра из закрытого на карантин города вывезут около 200 граждан Японии.



Посольство Беларуси в Китае также сообщает, что готово оказать содействие нашим гражданам, которые приняли решение покинуть территорию провинции Хубэй. Тем временем число зараженных новым типом коронавируса продолжает расти. В Китае погибших уже более ста, инфицированных свыше четырех с половиной тысяч. 7 тысяч человек ждут результатов анализов. За пределами КНР 6 новых случаев подтвердили в Таиланде, 1 в Германии, 3 человека с подозрениями госпитализированы в Чехии и 12 в Турции.



