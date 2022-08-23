Из Латвии будут высылать иностранцев, которых заметят возле памятника Освободителям Риги

Акция в защиту памятника Освободителям Риги. Власти страны намерены окончательно уничтожить мемориал, священный для сотен тысяч жителей. В мэрию была подана заявка на проведение акции у подножия памятника, но ее категорически запретили, а возможным участникам митинга обещали применение самых жестких мер. Тем не менее, около 100 человек запретом властей пренебрегли. Шестерых с применением силы задержала полиция.