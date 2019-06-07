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Из национального парка на востоке ЮАР сбежали 15 львов

Местные власти и представители заповедника намерены вернуть животных в парк. Жителей одного из городов в провинции Лимпопо просят соблюдать осторожность. Столкнувшись с хищником, надо вести себя спокойно, стараться не паниковать, не смотреть ему в глаза и ни в коем случае не пытаться убежать - на четырех лапах он все равно бегает быстрее. Группа рейнджеров следит за ситуацией.

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