Из национального парка на востоке ЮАР сбежали 15 львов

Местные власти и представители заповедника намерены вернуть животных в парк. Жителей одного из городов в провинции Лимпопо просят соблюдать осторожность. Столкнувшись с хищником, надо вести себя спокойно, стараться не паниковать, не смотреть ему в глаза и ни в коем случае не пытаться убежать - на четырех лапах он все равно бегает быстрее. Группа рейнджеров следит за ситуацией.