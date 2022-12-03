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"Из них насильственно сделали смертников" - украинских военных находили в танках с заваренными люками
Украинские танкисты, которых заблокировали снаружи в собственных танках, медленно едут сдаваться, отвернув пушку, а затем выстукивают изнутри по броне сигнал SOS,рассказал РИА Новости российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская ЛНР.
По его словам, российские военные находили танки, боевые бронемашины и БТР, в которых украинские военные были заварены со всех сторон. "То есть делалось всё, чтобы экипаж не мог покинуть машину. Они из них насильственно сделали смертников, - отметил собеседник агентства. - Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков - встречал и фотографии, и видел сам - отворачивают башню (пушкой) назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких - три длинных - три коротких, то есть сигнал SOS. Наши техники вытаскивают их оттуда", - добавил российский разведчик.
Он уточнил, что заблокированные в своих машинах украинские танкисты по большей части не ведут боевые действия, так как понимают, что это верная смерть.
Фото:Военное обозрение
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