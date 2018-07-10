Из пещеры в Таиланде вывели еще троих подростков

Заключительный этап спасательной операции в Таиланде - в самом разгаре. На поверхность вывели еще троих подростков. Весь мир следит за ситуацией в прямом эфире. Водолазы должны поднять сегодня еще двоих оставшихся в пещере - ребенка и футбольного тренера. Спасатели спешат, ведь на регион надвигаются мощные ливни.