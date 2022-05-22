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Из подвалов комбината "Азовстали" поднялись более 2000 человек
Пополняются списки неонацистов, которые вышли из катакомб "Азовстали". Российское Минобороны сообщило о полном освобождении комбината. Из подвалов поднялись более 2000 человек. Сообщалось о сдаче в плен тех, кто всего пару недель назад надменно и без зазрения совести использовал граждан Мариуполя в качестве живого щита.
Киев велит подконтрольным СМИ не распространять видео со сдачей националистов на "Азовстали" и не показывать лица пленных. Власти Украины, как и западных стран, боятся, что среди опубликованных кадров можно будет разглядеть доказательства того, что псевдодемократы и либералы упорно пытаются скрыть возрождение нацизма за деньги европейских и американских налогоплательщиков.
К слову, о присутствии иностранных наемников сообщают не только рядовые военные, но и сдавшиеся в плен командиры. Те самые, которые ранее осуждали и проклинали складывавших оружие солдат.
С течением времени и для обычных военнослужащих, и для бойцов терробороны все яснее начинает доходить: они - пушечное мясо для большой сделки Киева и Вашингтона.
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