Пополняются списки неонацистов, которые вышли из катакомб "Азовстали". Российское Минобороны сообщило о полном освобождении комбината. Из подвалов поднялись более 2000 человек. Сообщалось о сдаче в плен тех, кто всего пару недель назад надменно и без зазрения совести использовал граждан Мариуполя в качестве живого щита.

Киев велит подконтрольным СМИ не распространять видео со сдачей националистов на "Азовстали" и не показывать лица пленных. Власти Украины, как и западных стран, боятся, что среди опубликованных кадров можно будет разглядеть доказательства того, что псевдодемократы и либералы упорно пытаются скрыть возрождение нацизма за деньги европейских и американских налогоплательщиков.



К слову, о присутствии иностранных наемников сообщают не только рядовые военные, но и сдавшиеся в плен командиры. Те самые, которые ранее осуждали и проклинали складывавших оружие солдат.

