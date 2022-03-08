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Из Волновахи и Мариуполя чудом удалось вывести пару десятков беженцев
В общей сложности, начиная с февраля, уже около 2 миллионов беженцев из Украины прибыли в соседние страны. Как сообщает Международная организация по миграции, среди беженцев 103 тысячи иностранцев. И речь идет о гражданах из десятков стран.
Российская сторона в очередной раз сегодня, 8 марта, объявила в Украине так называемый день тишины. Были открыты гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Украинское руководство обеспечило движение от Сум до Полтавы. К сожалению, работа отрезка Мариуполь - Запорожье была прервана.
По сообщениям представителя ДНР, гуманитарные коридоры продолжают блокировать националисты. Из Волновахи и Мариуполя каким-то чудом удалось вывести пару десятков беженцев. Становится все больше свидетельств, как люди выбираются из городов, когда им в спину стреляют свои же украинцы.
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