Из-за аномальной жары в Индии в мире ожидается новый виток продовольственного кризиса

Рост цен связан и с прогрессирующим продовольственным кризисом. Из-за блокады Запада поставок из Беларуси и России бедные страны уже ощутили на себе новую волну голода. Ухудшает положение климатическая ситуация в Индии.



Страна должна была компенсировать отмененные поставки пшеницы из Украины остальному миру. Однако сейчас азиатское государство столкнулось с аномальной жарой. В некоторых местах столбик термометра достигает 50 градусов. По всей стране от теплового удара погибли более сотни человек. На севере Индии объявлен красный уровень опасности. Поэтому глобально значимые поставки дефицитного зерна теперь под угрозой.