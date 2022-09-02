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Из-за аномальной жары в Калифорнии загорелась главная автострада

Из-за аномальной жары в Калифорнии загорелась главная автострада

Пожар в Калифорнии, вызванный аномальной жарой, перекрыл главную дорогу штата, сообщает БелТА со ссылкой на NBC News.

Автомагистраль Лос-Анджелес - Сан-Франциско из-за пожара была закрыта в обоих направлениях еще в среду вечером. В результате экстремальной жары огонь распространился со стремительной скоростью и занял территорию более 5 тыс. акров (более 2 тыс. га). В борьбе с ним пострадали пожарные.

Причина возгорания пока не известна. По заявлениям официальных лиц, огонь угрожает примерно 550 строениям.

Скриншот из видео nbcnews.com

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