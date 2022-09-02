Из-за аномальной жары в Калифорнии загорелась главная автострада

Автомагистраль Лос-Анджелес - Сан-Франциско из-за пожара была закрыта в обоих направлениях еще в среду вечером. В результате экстремальной жары огонь распространился со стремительной скоростью и занял территорию более 5 тыс. акров (более 2 тыс. га). В борьбе с ним пострадали пожарные.