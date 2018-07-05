Из-за аномальной жары в Канаде погибли 19 человек

В основном в Монреале. В некоторых районах температура достигла 40 градусов. К медикам поступило более тысячи звонков. Власти пытаются помочь: установлены прохладительные станции, бесплатно раздают питьевую воду. По прогнозам синоптиков, такая погода в Канаде продержится до пятницы. Подобная ситуация была в Монреале восемь лет назад. Тогда жара унесла 106 жизней.