Из-за антироссийских санкций норвежская верфь намерена уволить сотрудников

В Норвегии антироссийские санкции поставили под удар также целую отрасль и привели к росту безработицы. В частности, под вопросом деятельность верфи, граничащей с Россией. Раньше сюда на ремонт приходили большие российские рыболовецкие траулеры. Но теперьвсем работникам компании грозит увольнение.



Как пояснил владелец верфи, из-за отключения некоторых банков от SWIFT клиенты из России больше не могут оплачивать услуги предприятия. А других заказов практически нет.