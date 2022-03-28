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Из-за антироссийских санкций норвежская верфь намерена уволить сотрудников

В Норвегии антироссийские санкции поставили под удар также целую отрасль и привели к росту безработицы. В частности, под вопросом деятельность верфи, граничащей с Россией. Раньше сюда на ремонт приходили большие российские рыболовецкие траулеры. Но теперьвсем работникам компании грозит увольнение.

Как пояснил владелец верфи, из-за отключения некоторых банков от SWIFT клиенты из России больше не могут оплачивать услуги предприятия. А других заказов практически нет.

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