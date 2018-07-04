Из-за аварии на ТЭЦ большинство городов Азербайджана оказались без света

В Азербайджане полностью возобновили электроснабжение, но метро в Баку по-прежнему закрыто. Из-за аварии на Мингечаурской ТЭЦ большинство городов страны остались без света. Азербайджан буквально парализовало: помимо метро, не работали магазины, банки, светофоры. Основной причиной аварии считают размыкание на подстанции. Это было вызвано аномальной жарой и ростом потребления электроэнергии.