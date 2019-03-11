Из-за блэкаута в Венесуэле объявлен очередной выходной

В Венесуэле сегодня объявлен очередной выходной. Все из-за блэкаута, который продолжается в стране. По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на электростанции имени Симона Боливара - крупнейшей в стране. На большей части республики с прошлого четверга нет электричества. Обесточены несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Каракаса. Сейчас ведутся работы над восстановлением подачи электроэнергии.



Тем временем энергосистему страны под контроль берут военные.