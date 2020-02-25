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Из-за Covid-19 в Венеции отменили съемки фильма "Миссия невыполнима 7"
В Италии, где уже более 200 случаев коронавируса, остановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Они должны были пройти в Венеции. И хотя в этом городе карантина нет, власти запретили публичные мероприятия.
Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок на север Италии из-за вируса Covid-19. Ведомство усилило санитарно-эпидемиологический контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение. В Национальном аэропорту Минск организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для лабораторных исследований.
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