Из-за Covid-19 в Венеции отменили съемки фильма "Миссия невыполнима 7"

В Италии, где уже более 200 случаев коронавируса, остановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Они должны были пройти в Венеции. И хотя в этом городе карантина нет, власти запретили публичные мероприятия.



Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок на север Италии из-за вируса Covid-19. Ведомство усилило санитарно-эпидемиологический контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение. В Национальном аэропорту Минск организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для лабораторных исследований.



