ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Из-за Covid-19 в Венеции отменили съемки фильма "Миссия невыполнима 7"

В Италии, где уже более 200 случаев коронавируса, остановили съемки фильма "Миссия невыполнима 7". Они должны были пройти в Венеции. И хотя в этом городе карантина нет, власти запретили публичные мероприятия.

Минздрав рекомендует белорусам воздержаться от поездок на север Италии из-за вируса Covid-19. Ведомство усилило санитарно-эпидемиологический контроль за лицами, прибывающими из Италии, и их медицинское наблюдение. В Национальном аэропорту Минск организован дополнительный пункт санитарно-карантинного контроля и забора материала для лабораторных исследований.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все