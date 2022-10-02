Из-за давки на футбольном матче в Индонезии погибли 127 человек, около 200 раненых

127 погибших и около 2 сотен раненых. С таким непредсказуемым и трагичным счетом завершился футбольный матч в Индонезии.

После поражения одной из команд между болельщиками "Арема" и "Персебая" вспыхнули беспорядки. Правоохранители применили слезоточивый газ. Началась массовая паника и давка.

Отмечается, что ЧП произошло на стадионе в Маланге. Среди погибших женщины и дети. Есть информация, что стражей порядка на стадионе было меньше, чем нужно.