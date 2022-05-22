Из-за дефицита воды в Польше нельзя поливать газоны, наполнять бассейны - нарушителям грозят штрафы

Польша столкнулась с дефицитом воды. Ряд муниципалитетов запретил жителям использовать водопроводную воду для полива садов и газонов. Наполнять ею бассейны тоже нельзя. Нарушителям грозят штрафы, а в некоторых случаях даже уголовная ответственность. Также местные власти выступили с предупреждениями о возможных перебоях в водоснабжении. Причиной нехватки воды стала длительная засуха, которая может сказаться на будущем урожае, а также усиливает пожароопасную ситуацию в стране.