Из-за дождей 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man стали заложниками пустыни

Около 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man, проходившего в американском штате Невада, стали заложниками пустыни из-за ливней. Дождь, который в это время года большая редкость в штате, не прекращался сутки. В результате размыло дороги и подъезды к городскому аэропорту, люди оказались в плену стихии.