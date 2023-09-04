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Из-за дождей 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man стали заложниками пустыни
Около 70 тыс. гостей фестиваля Burning Man, проходившего в американском штате Невада, стали заложниками пустыни из-за ливней. Дождь, который в это время года большая редкость в штате, не прекращался сутки. В результате размыло дороги и подъезды к городскому аэропорту, люди оказались в плену стихии.
Из-за намокшей проводки многие участки Блэк-Рок-Сити оказались под напряжением, уже несколько человек пострадали. Точно известно, что один мужчина умер ночью от переохлаждения. По некоторым данным в Неваде до 16 погибших. Спасатели призывают людей экономить еду, воду и электричество. Что ж... имидж фестиваля непогода точно подпортила.
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